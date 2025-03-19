Тактику ВСУ при попытке проникнуть в Белгородскую область объяснили

ВСУ в приграничье Белгородской области используют бронетехнику как такси

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в приграничье Белгородской области при попытке проникновения на территорию российского региона используют бронетехнику в качестве «такси» для личного состава. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Тактика остается прежней. Враг использует бронетехнику как бронетакси для заброски личного состава в лесопосадки рядом с дорогами и населенными пунктами, чтобы закрепиться», — говорится в публикации.

Уточняется, что после этого украинские военные пытаются вводить мобильные группы на боевых бронированных машинах и багги.

19 марта в социальных сетях появилось видео с техникой ВСУ, пытающейся прорваться на территорию Белгородской области через «зубы дракона». Сообщалось, что инженерная машина разграждения двигалась от Марьина Сумской области в сторону белгородской Демидовки.