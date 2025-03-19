Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:47, 19 марта 2025Бывший СССР

Тактику ВСУ при попытке проникнуть в Белгородскую область объяснили

ВСУ в приграничье Белгородской области используют бронетехнику как такси
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в приграничье Белгородской области при попытке проникновения на территорию российского региона используют бронетехнику в качестве «такси» для личного состава. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Тактика остается прежней. Враг использует бронетехнику как бронетакси для заброски личного состава в лесопосадки рядом с дорогами и населенными пунктами, чтобы закрепиться», — говорится в публикации.

Уточняется, что после этого украинские военные пытаются вводить мобильные группы на боевых бронированных машинах и багги.

19 марта в социальных сетях появилось видео с техникой ВСУ, пытающейся прорваться на территорию Белгородской области через «зубы дракона». Сообщалось, что инженерная машина разграждения двигалась от Марьина Сумской области в сторону белгородской Демидовки.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил итоги переговоров с Зеленским

    Российского военного осудили за избиение подчиненного

    Пожарные поезда привлекли к тушению атакованной после разговора Путина и Трампа нефтебазы

    Трамп не проговорил с Зеленским и часа

    На Западе указали на недовольство Зеленского разговором Путина и Трампа

    Популярный певец пожаловался на дорогое жилье в России

    Трамп раскрыл цель разговора с Зеленским

    Тактику ВСУ при попытке проникнуть в Белгородскую область объяснили

    В Минусинске объявили эвакуацию из-за прорыва дамбы

    Власти российского города показали кандидата в мэры с квадратом вместо лица

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше