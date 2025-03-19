Трамп призвал свою команду скорее проработать шаги по Украине

Белый дом: Команда Трампа проработает меры по Украине, с Россией обсудят санкции

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде проработать шаги по украинскому урегулированию. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт. Трансляция шла на YouTube-канале FOX News.

Уточняется, что эксперты нацбезопасности отправляются в Саудовскую Аравию, обсуждаться там будут и антироссийские санкции.

По словам Левитт, американский глава подчеркнул, что на следующих встречах команды смогут договориться по всем необходимым аспектам для продвижения.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что представители Украины не будут участвовать в переговорах России и США, которые пройдут в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии.