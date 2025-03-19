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21:43, 19 марта 2025Мир

Трамп призвал свою команду скорее проработать шаги по Украине

Белый дом: Команда Трампа проработает меры по Украине, с Россией обсудят санкции
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде проработать шаги по украинскому урегулированию. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт. Трансляция шла на YouTube-канале FOX News.

Уточняется, что эксперты нацбезопасности отправляются в Саудовскую Аравию, обсуждаться там будут и антироссийские санкции.

По словам Левитт, американский глава подчеркнул, что на следующих встречах команды смогут договориться по всем необходимым аспектам для продвижения.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что представители Украины не будут участвовать в переговорах России и США, которые пройдут в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии.

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