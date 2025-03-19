У смертельной змеи-мутанта нашли третий ядовитый зуб

В Австралии нашли смертельную змею-мутанта с тремя ядовитыми зубами

У одной из змей, живущих в Австралийском парке рептилий, нашли третий ядовитый зуб. Об этом сообщает издание Livescience.

Обычно у представителей рода смертельные змеи или Acanthophis два ядовитых зуба, с помощью которых яд впрыскивается в жертву при укусе. У редчайшей змеи-мутанта из Австралийского парка рептилий нашелся третий ядовитый клык. Он располагается на левой стороне челюсти среди неядовитых клыков.

Поначалу смотрители не заметили необычное отклонение. К тому времени, когда у змеи нашли лишний ядовитый зуб, она жила в парке семь лет. «Поскольку у нее есть третий клык, она способна выделять больше», — утверждает менеджер парка Билли Коллетт.

Австралийский парк рептилий действует в 50 километрах от Сиднея. Там держат крокодилов различных видов, миссисипских аллигаторов, питонов, варанов и других ящериц, а также разнообразных ядовитых змей и пауков. Противоядия, изготовленные при содействии парка, спасли жизни тысяч людей.

Смертельные змеи водятся в Австралии, на Новой Гвинее и соседних островах. Их яд вызывает у людей паралич. Примерно через шесть часов после укуса он блокирует дыхание, и человек задыхается.

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