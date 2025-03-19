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09:11, 19 марта 2025Интернет и СМИ

Уехавший из России комик рассказал о лечении простаты током

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Андрей Айрапетов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) / YouTube

Известный российский стендап-комик Андрей Айрапетов, уехавший из России, рассказал о проблемах с простатой. Подробности лечения интимной проблемы он раскрыл в видео, доступном на YouTube.

Айрапетов сообщил, что у него обнаружили хронический простатит — воспаление предстательной железы. Комик уточнил, что после того, как ему поставили диагноз, ему необходимо проходить профилактические процедуры.

Он уточнил, что его уролог предложил ему один из современных методов лечения — ударно-волновую терапию. «Нужно бить током в простату 10 сеансов. Я думаю: "А давай один раз, но хорошенечко"», — поиронизировал стендапер. Он также в шутку сравнил эти процедуры с казнью на электрическом стуле.

Ранее популярный российский юморист Дмитрий Коваль также пожаловался на проблемы со здоровьем. Он рассказал, что испытывает сильные мигрени.

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