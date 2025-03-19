В Белом доме не стали комментировать возможные новые санкции против России

Белый дом отказался отвечать на вопрос о новых санкциях против России

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга не стала комментировать информацию о возможных новых санкциях против России, отказавшись отвечать на соответствующий вопрос.

«Вчера у президента был почти двухчасовой телефонный разговор с президентом (России Владимиром Путиным). Он предоставил расшифровку этого разговора (...) я не собираюсь зачитывать расшифровку с этой трибуны», — сказала Левитт.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что режим санкций, установленный Соединенными Штатами, может быть изменен.