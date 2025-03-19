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21:24, 19 марта 2025Мир

В Белом доме не стали комментировать возможные новые санкции против России

Белый дом отказался отвечать на вопрос о новых санкциях против России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга не стала комментировать информацию о возможных новых санкциях против России, отказавшись отвечать на соответствующий вопрос.

«Вчера у президента был почти двухчасовой телефонный разговор с президентом (России Владимиром Путиным). Он предоставил расшифровку этого разговора (...) я не собираюсь зачитывать расшифровку с этой трибуны», — сказала Левитт.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что режим санкций, установленный Соединенными Штатами, может быть изменен.

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