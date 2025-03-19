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16:44, 19 марта 2025Мир

В Белом доме заявили о работе с Россией по вопросу ударов по кораблям в Черном море

Белый дом: США работают с Россией над мораторием на удары по военным кораблям
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / РИА Новости

США работают с Россией над мораторием на удары по военным кораблям в пространстве Черного моря. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает агентство Reuters.

«Также работаем над мораторием на удары по военным и гражданским кораблям в Черном море, грузовым судам с зерном и такими вещами», — отметил представитель Белого дома.

Уиткофф также подчеркнул, что пока российские и американские представители достигли соглашения по вопросам ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее Уиткофф заявил, что США ослабят антироссийские санкции после достижения окончательной договоренности о прекращении огня на Украине. По его словам, президенты России и США пока не поднимали этот вопрос.

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