В Белом доме заявили о работе с Россией по вопросу ударов по кораблям в Черном море

Белый дом: США работают с Россией над мораторием на удары по военным кораблям

США работают с Россией над мораторием на удары по военным кораблям в пространстве Черного моря. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает агентство Reuters.

«Также работаем над мораторием на удары по военным и гражданским кораблям в Черном море, грузовым судам с зерном и такими вещами», — отметил представитель Белого дома.

Уиткофф также подчеркнул, что пока российские и американские представители достигли соглашения по вопросам ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее Уиткофф заявил, что США ослабят антироссийские санкции после достижения окончательной договоренности о прекращении огня на Украине. По его словам, президенты России и США пока не поднимали этот вопрос.