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22:03, 19 марта 2025Мир

В Британии сообщили о несогласованности деталей по прекращению огня

Sky News: Детали прекращения ударов по энергетике остаются несогласованными
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Детали договоренностей о взаимном прекращении ударов по энергетике между Россией и Украиной остаются несогласованными. Об этом сообщило британское издание Sky News со ссылкой на неназванный украинский источник.

«Пока что мы в принципе согласились на взаимное прекращение огня по энергетическим объектам, но детали еще нужно прояснить», — рассказал собеседник издания.

Он отметил, что Украина «в принципе согласна» на полное прекращение огня, а потому согласится и на взаимный отказ от ударов по энергетическим объектам. При этом в Киеве подчеркивают, что вопрос контроля за соблюдением договоренностей остается открытым.

19 марта президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился прекратить удары Украины по российским энергетическим объектам. По информации источника, знакомого с содержанием разговора политиков, обе стороны договорились работать над расширением режима прекращения огня.

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