В Британии заявили о превосходстве Путина над Трампом

Экс-министр обороны Британии Уоллес: Путин превзошел Трампа на переговорах

Президент России Владимир Путин превзошел американского коллегу Дональда Трампа в «первом раунде» переговоров по Украине. Такое мнение выразил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает The Standard.

«Реальность зависит от того... как Трамп будет смотреть на это... будет ли он считать, что его действительно превзошел в первой фазе или первом раунде президент Путин», — отметил Уоллес.

По словам экс-министра, одним из вариантов развития событий является просьба Трампа к европейским лидерам о прекращении поддержки Украины. Уоллес допустил, что с точки зрения американского лидера этот шаг станет «единственным способом добиться мира».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о 30-дневном прекращении огня по объектам энергетики.