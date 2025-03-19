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08:41, 19 марта 2025Бывший СССР

В Харьковской области рассказали об отправке ВСУ на фронт мобилизованных в наручниках

Ганчев: ВСУ привозят мобилизованных украинцев на фронт в наручниках
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) привозят мобилизованных украинцев на фронт в наручниках. Об этом ТАСС заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«Если за человеком бегали и насильно ловили на улице, то его надо еще довезти, чтобы он не сбежал по пути. (...) Конечно, их привозят практически до самого "передка" (передовой — прим. «Ленты.ру») в наручниках. Только потом выдают им оружие, когда деться некуда», — рассказал глава Харьковской ВГА.

Ганчев отметил, что мобилизованные из Харькова или Одессы предпринимают попытки сбежать при отправке на фронт. Чиновник также добавил, что в ВСУ распространена практика дезертирства за деньги. По его данным, размер взятки за разрешение покинуть зону боевых действий может составлять порядка пяти тысяч долларов.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Сергей Чумарный рассказал о необычном способе побега на сторону России. По его словам, для этого ему пришлось переодеться в гражданского.

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