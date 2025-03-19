В Киеве подтвердили разговор Зеленского и Трампа

Пресс-секретарь Зеленского: Президент проводит разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает «Интерфакс-Украина».

«Президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом», — рассказал Никифоров.

Издание добавило, что Трамп и Зеленский должны обсудить детали следующих шагов по достижению мира на Украине.

Ранее находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский покинет свой пост при перемирии между Москвой и Киевом. По его словам, проведение президентских выборов на Украине при Зеленском является «выборами Зеленского».