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17:56, 19 марта 2025Бывший СССР

В Киеве подтвердили разговор Зеленского и Трампа

Пресс-секретарь Зеленского: Президент проводит разговор с Трампом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает «Интерфакс-Украина».

«Президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом», — рассказал Никифоров.

Издание добавило, что Трамп и Зеленский должны обсудить детали следующих шагов по достижению мира на Украине.

Ранее находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский покинет свой пост при перемирии между Москвой и Киевом. По его словам, проведение президентских выборов на Украине при Зеленском является «выборами Зеленского».

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