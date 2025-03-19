В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа

Песков: Встреча Путина и Трампа не обсуждалась, но может состояться в будущем

Российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не обсуждали свою личную встречу в ходе телефонного разговора, но у сторон есть общее понимание, что она может состояться в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вчера нет, не обсуждали. Но есть общее понимание сторон, что такая встреча может состояться в перспективе», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос агентства.

Кроме того, Песков указал на то, что «нельзя исключать» возможности встречи глав государств в Саудовской Аравии.

18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились нормализовать отношения России и США. В частности, они обсудили возможность взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.