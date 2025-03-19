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14:28, 19 марта 2025Мир

В Кремле раскрыли ситуацию вокруг прекращения контрразведки США против России

Патрушев: Надо судить по делам США на фоне сообщений о прекращении контрразведки
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Надо судить «не по словам, а по делам» США на фоне сообщений о прекращении контрразведки, проводимой против России. Об этом заявил помощник президента Российской Федерации Николай Патрушев, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что надо смотреть не на слова, а на дела. Они будут активно заниматься тем, чем и занимались. (...) Я думаю, что нашим спецслужбам в Америке как следует они развернуться не позволят, но мы должны к этому приспособиться», — рассказал он.

Ранее Патрушев заявил, что у Европы не получится сорвать договоренности России и США по урегулированию конфликта на Украине. В частности, он указал на желание не допустить окончания боевых действий со стороны ряда стран Восточной и Северной Европы.

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