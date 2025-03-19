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14:23, 19 марта 2025Мир

В Кремле поделились мнением о попытках Европы сорвать договоренности России и США

Патрушев: У Европы не получится сорвать договоренности России и США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

У Европы не получится сорвать договоренности России и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента Российской Федерации Николай Патрушев, сообщает ТАСС.

«Конечно, европейцы в первую очередь будут [пытаться сорвать договоренности], особенно прибалты, финны, поляки будут это делать, но у них ничего не получится», — сказал он.

Патрушев уточнил, что не ожидает от Запада каких-то конкретных методов провокаций.

13 марта помощник российского лидера заявил, что Великобритания заинтересована в срыве переговоров по урегулированию украинского конфликта. По его словам Лондон попытается не допустить нормализации отношений между Россией и США.

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