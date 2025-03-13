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07:20, 13 марта 2025Мир

Патрушев назвал заинтересованную в срыве переговоров по Украине страну

Патрушев: Британия заинтересована в срыве переговоров по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Великобритания заинтересована в срыве переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента России и постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «Национальной обороне».

По его словам, Лондон также заинтересован в том, чтобы не допустить нормализации отношений между Россией и США. «Европейское крыло НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном», — отметил Патрушев. Он предположил, что ответственность за обострение ситуации на Балтике лежит на Британии.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва не исключает контактов с американской стороной в ближайшее время. Так она ответила на слова американского президента Дональда Трампа об отправке делегации в РФ.

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