В Кремле рассказали о доверии Путина к Трампу

Песков: Путин и Трамп доверяют друг другу

Российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп доверяют друг другу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Могу сказать с большой долей уверенности, что президенты Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, а также доверяют друг другу. Они намерены поэтапно идти по пути нормализации отношений России и США», — отметил представитель Кремля.

Песков указал на то, что за время работы предыдущих администраций США «многое в российско-американских отношениях было испорчено», поэтому потребуется время на восстановление связей Москвы и Вашингтона. Однако он подчеркнул, что твердая воля глав государств является залогом к улучшению взаимодействия стран на мировой арене.

18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились нормализовать отношения России и США. В частности, они обсудили возможность взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

