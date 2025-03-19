В Москве автомобиль на полной скорости снес мужчину и попал на видео

В Москве автомобиль снес мужчину, это попало на видео

В Москве мужчина попал под машину при попытке перебежать оживленную дорогу. Видеозапись, сделанную из другого автомобиля, опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах мужчина с папкой в руке выходит за автомобиля, припаркованного на Щелковском шоссе — на стыке районов Измайлово и Гольяново на востоке столицы. Уже ступив на дорожное полотно, он замечает опасность, однако не успевает среагировать. Ехавший по полосе автомобиль сносит его — в кадре остаются только вылетевшие из папки документы, который неспешно опускаются на землю.

Несмотря на кажущуюся серьезность полученных мужчиной травм, ему удалось выжить. Пострадавшего доставили в больницу с переломами.

Ранее в марте шесть человек пострадали при наезде на пешеходов в центре Москвы. Ее виновником стал пьяный водитель, который влетел в толпу на автомобиле BMW. Двое пострадавших – несовершеннолетние.