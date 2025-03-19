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09:00, 19 марта 2025Наука и техника

В России разработали уникальный вид сыра

Life: Сыр с добавлением боярышника полезен для здоровья сердца и нервной системы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские специалисты разработали новый вид сыра, который может положительно сказаться на здоровье сердца и нервной системы. В его состав добавили экстракт боярышника — растения, традиционно используемого в народной медицине для укрепления сердечно-сосудистой системы, сообщает Life.

Продукт относится к мягким сырам с коротким сроком созревания. Исследователи отмечают, что благодаря особенностям производства удалось снизить его себестоимость почти на 17 процентов без потери качества.

Разработчики подчеркивают, что этот продукт особенно полезен для людей пожилого возраста, так как содержит вещества, способствующие улучшению состояния сосудов и снижению риска сердечных заболеваний. Кроме того, боярышник известен своими антиоксидантными свойствами и помогает организму бороться с негативными факторами окружающей среды.

По данным специалистов, молочные продукты играют важную роль в рационе людей старшего поколения, поскольку обеспечивают организм кальцием, необходимым для поддержания прочности костей. Эксперты рекомендуют включать в ежедневное питание не менее 20 граммов сыра.

Разработка российских ученых может стать альтернативой привычным видам молочных продуктов, предлагая не только питательную ценность, но и дополнительную поддержку здоровья.

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