Военблогер сообщил о ликвидации двух украинских командиров в Харьковской области

Рожин: Расчеты БПЛА ликвидировали 2 украинских командиров в Харьковской области

Российские расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидировали двух украинских командиров на купянском и липцовском направлениях в Харьковской области. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«В Харьковской области ликвидированы командир роты 114 бригады ТрО Владислав Маевка и командир роты Виктор Антонов из 15 бригады нацгвардии», — написал Рожин.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал о продвижении ВС России на купянском направлении в Харьковской области. Как сообщается, российские войска продвинулись на ряде участков и форсировали реку Оскол в районе еще одного населенного пункта.