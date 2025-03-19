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21:50, 19 марта 2025Бывший СССР

Военблогер сообщил о ликвидации двух украинских командиров в Харьковской области

Рожин: Расчеты БПЛА ликвидировали 2 украинских командиров в Харьковской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Российские расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидировали двух украинских командиров на купянском и липцовском направлениях в Харьковской области. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«В Харьковской области ликвидированы командир роты 114 бригады ТрО Владислав Маевка и командир роты Виктор Антонов из 15 бригады нацгвардии», — написал Рожин.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал о продвижении ВС России на купянском направлении в Харьковской области. Как сообщается, российские войска продвинулись на ряде участков и форсировали реку Оскол в районе еще одного населенного пункта.

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