Врач назвал способ распознать проблемы с почками по запаху изо рта

Нефролог Шило: Аммиачный запах изо рта указывает на почечную недостаточность

На почечную недостаточность может указывать изменение запаха изо рта, заявил нефролог, кандидат медицинских наук Валерий Шило. Этот способ распознать серьезные проблемы с почками он назвал aif.ru.

Нефролог рассказал, что при тяжелой почечной недостаточности организм перестает справляться с выведением токсичных продуктов обмена веществ. Из-за этого человек может жаловаться на специфический неприятный запах изо рта.

Как отметил врач, этот запах люди с подобной патологией описывают как аммиачный или напоминающий запах мочи. «Этот запах связан с накоплением в крови мочевины и других азотистых соединений, которые выводятся через слизистые оболочки, в том числе через дыхательные пути», — объяснил он.

Однако, по словам Шило, на ранней стадии патологии почек этого симптома нет. Запах изо рта обычно появляется только в запущенной стадии болезни, когда человеку уже требуется диализ или пересадка органа.

Ранее уролог, андролог Артур Богатырев предупредил о неочевидных симптомах болезней почек. К ним врач отнес появление отеков лица и ног, снижение аппетита и наличие крови в моче.