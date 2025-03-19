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18:35, 19 марта 2025Забота о себе

Врач подсказал правила борьбы с мучительным кашлем

Инфекционист Венев: При длительном кашле нельзя злоупотреблять муколитиками
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Лечить долгий кашель нужно с учетом его причины, которая не всегда может крыться в инфекции, рассказал врач-инфекционист Евгений Венев. Правила борьбы с мучительным кашлем он подсказал в беседе с изданием «Доктор Питер».

По его словам, нельзя лечить долгий кашель антибиотиками без дополнительного обследования. «Даже если инфекция и послужила причиной такого кашля, скорее всего, на третьей-четвертой неделе возбудителя уже давно нет и антибиотики здесь не помогут», — сказал он. При этом любые лекарственные препараты, подчеркнул он, в том числе противокашлевые, должны назначаться врачом с учетом типа кашля.

Врач добавил, что нельзя принимать препараты, подавляющие кашель, без рентгена грудной клетки. «При кашле у нас всегда вырабатывается мокрота. Если человек начинает принимать такие препараты, мокрота будет застревать в бронхах — это может усугубить болезнь», — уточнил Венев. При длительном кашле нельзя злоупотреблять и отхаркивающими препаратами — муколитиками, поскольку эти лекарства принимают не дольше трех-пяти дней, подчеркнул он.

И надо понимать, что до тех пор, пока вы принимаете откашливающие средства, кашель будет сохраняться. Вы просто стимулируете этот рефлекс

Евгений Веневврач-инфекционист

Венев уточнил, что поводом для вызова врача должны стать кашель, продолжающийся три-четыре недели; нарастающая одышка, ощущение удушья при кашле; температура 38°C и выше; внезапная осиплость голоса на фоне кашля; мокрота с примесью крови; кашель с активной ночной потливостью, потерей веса и общей слабостью.

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Врач добавил, что кашель может быть вызван аллергией, проблемами с ЖКТ, заболеваниями лор-органов, — в этом случае будет требовать совсем другого лечения.

Накануне в Подмосковье врачи не смогли спасти 10-летнюю девочку, которая в течение двух недель не могла вылечить кашель. Девочка не могла откашляться, а после начала задыхаться. Мать вызвала скорую помощь, однако сердце ребенка остановилось до приезда медиков.

Вот это да!
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