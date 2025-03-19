Врач подсказал правила борьбы с мучительным кашлем

Лечить долгий кашель нужно с учетом его причины, которая не всегда может крыться в инфекции, рассказал врач-инфекционист Евгений Венев. Правила борьбы с мучительным кашлем он подсказал в беседе с изданием «Доктор Питер».
По его словам, нельзя лечить долгий кашель антибиотиками без дополнительного обследования. «Даже если инфекция и послужила причиной такого кашля, скорее всего, на третьей-четвертой неделе возбудителя уже давно нет и антибиотики здесь не помогут», — сказал он. При этом любые лекарственные препараты, подчеркнул он, в том числе противокашлевые, должны назначаться врачом с учетом типа кашля.
Врач добавил, что нельзя принимать препараты, подавляющие кашель, без рентгена грудной клетки. «При кашле у нас всегда вырабатывается мокрота. Если человек начинает принимать такие препараты, мокрота будет застревать в бронхах — это может усугубить болезнь», — уточнил Венев. При длительном кашле нельзя злоупотреблять и отхаркивающими препаратами — муколитиками, поскольку эти лекарства принимают не дольше трех-пяти дней, подчеркнул он.
И надо понимать, что до тех пор, пока вы принимаете откашливающие средства, кашель будет сохраняться. Вы просто стимулируете этот рефлекс
Венев уточнил, что поводом для вызова врача должны стать кашель, продолжающийся три-четыре недели; нарастающая одышка, ощущение удушья при кашле; температура 38°C и выше; внезапная осиплость голоса на фоне кашля; мокрота с примесью крови; кашель с активной ночной потливостью, потерей веса и общей слабостью.
Врач добавил, что кашель может быть вызван аллергией, проблемами с ЖКТ, заболеваниями лор-органов, — в этом случае будет требовать совсем другого лечения.
Накануне в Подмосковье врачи не смогли спасти 10-летнюю девочку, которая в течение двух недель не могла вылечить кашель. Девочка не могла откашляться, а после начала задыхаться. Мать вызвала скорую помощь, однако сердце ребенка остановилось до приезда медиков.