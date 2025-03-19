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21:00, 19 марта 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал встречу делегаций Украины и США в ближайшие дни

Зеленский: Делегации Украины и США готовы встретиться в ближайшие дни
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Pool / Globallookpress.com

Делегации Украины и США готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для проведения переговоров. Об этом на своей странице в социальной сети X написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы поручили нашим командам решить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня. Украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов по достижению мира», — сообщил украинский лидер.

По словам политика, в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом они также отметили позитивную работу представителей Киева и Вашингтона. Зеленский добавил, что в рамках следующих встреч команды могут договориться о всех необходимых аспектах продвижения к прочному миру.

Ранее советник офиса президента Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что представители Украины не будут участвовать в переговорах России и США в Саудовской Аравии. Двусторонняя встреча делегаций Москвы и Вашингтона запланирована на воскресенье, 23 марта.

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