Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:26, 20 марта 2025Россия

Четыре человека стали жертвами массовой аварии с маршруткой на российской трассе

В Северной Осетии столкнулись три автомобиля, четырех человек не спасли
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Четыре человека стали жертвами массовой аварии на трассе в Северное Осетии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Столкнулись КамАЗ, маршрутный микроавтобус «Газель» и легковой автомобиль. Спасти не удалось двоих водителей, а также двух пассажиров маршрутки. Еще четверых человек госпитализировали.

По предварительным данным, к аварии привели действия водителя грузовика — он допустил выезд на полосу встречного движения.

В начале марта пять человек стали жертвами ДТП в Белгородской области. О случившемся сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили самую массированную атаку беспилотниками на российский регион. Что известно о последствиях?

    Раскрыты симптомы скрытой зависимости

    Премьер Грузии допустил аресты оппозиции

    На двоих россиян возбудили дело за участие в террористической организации

    В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты

    Четыре человека стали жертвами массовой аварии с маршруткой на российской трассе

    Пассажирка самолета напала на членов экипажа и плюнула в них на рейсе в США

    Медведев оценил шансы западных компаний вернуться в Россию

    Российский аналог YouTube и TikTok закроют

    В России резко вырос выпуск шин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше