Елизавета Боярская рассказала о семейном обычае

Пятый канал: Боярская назвала вечерний разговор семейным обычаем

Ежедневный вечерний совместный разговор является семейным обычаем, рассказала заслуженная артистка России Елизавета Боярская. Ее слова приводит «Пятый канал».

«Практически каждый вечер мы разговариваем о том, как прошел день, что интересного произошло, что запомнилось, что хотелось бы поменять, из-за чего расстроился или, наоборот, что порадовало», — рассказала актриса.

Боярская отметила, что данная традиция позволяет каждому члену семьи чувствовать себя услышанным, а также лучше понимать внутренний мир друг друга.

Актриса замужем за актером Максимом Матвеевым, супруги воспитывают двух сыновей. Старшему сыну в этом году исполнилось 13 лет, подростковый период требует от родителей особой чуткости. Боярская рассказала, что старается не поучать сына, а обсуждать с ним все возникающие вопросы и слушать его мнение о той или иной ситуации.

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