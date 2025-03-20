Солистка группы «Фабрика» назвала главный современный тренд

«Пятый канал»: Москалева заявила, что главным трендом является реальная жизнь

Солистка группы «Фабрика» Екатерина Москалева назвала главный тренд, который находится на пике популярности в социальных сетях. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам исполнительницы, на смену «хорошей жизни напоказ» сегодня пришел интерес к реальной повседневности человека.

«В моде, наоборот, сейчас реальная жизнь, реальная лайф, тру стори, поэтому вскрываются многие измены, поэтому снимаются сериалы об этом», — считает певица.

Москалева убеждена, что пагубные тренды пришли в Россию из запрещенных западных соцсетей.

Ранее экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина в программе «Пятого канала» рассказала, что отказалась от давней мечты ради концерта в Кремле.