ФСБ поймала пытавшегося вплавь пересечь эстонско-российскую границу мужчину

В Ленобласти ФСБ поймала пытавшегося вплавь пересечь границу из Эстонии мужчину

В Ленинградской области сотрудники Пограничного управления ФСБ задержали 33-летнего мужчину, пытавшегося вплавь пересечь эстонско-российскую границу. Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации.

По данным канала, фигурант пытался незаконно пересечь границу из Эстонии в Россию в Сланцевском районе. Он плыл по реке Нарва в гидрокостюме. Правоохранители выяснили, что задержанный находится в межгосударственном федеральном розыске за незаконное производство наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области пограничники задержали четырех иностранцев, которые пытались нелегально попасть в Финляндию.