Главу евродипломатии разозлило предложение назначить представителя ЕС по Украине

Euractiv: Каллас разозлило предложение назначить представителя ЕС по Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас разозлилась из-за предложения премьер-министра Испании Педро Санчеса назначить отдельного представителя Европейского союза по Украине. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Санчес разозлил Каю Каллас...», — отмечается в публикации. По словам источника издания, Каллас считает, что она, как самый высокопоставленный дипломат ЕС, должна вести переговоры о завершении конфликта с представителями Москвы и Киева.

Ранее глава евродипломати заявила, что Евросоюз ищет, но не находит способы присоединиться к мирным переговорам по Украине.