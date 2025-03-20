Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:25, 20 марта 2025Мир

Главу евродипломатии разозлило предложение назначить представителя ЕС по Украине

Euractiv: Каллас разозлило предложение назначить представителя ЕС по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Sebastian Christoph Gollnow / Globallookpress.com

Глава евродипломатии Кая Каллас разозлилась из-за предложения премьер-министра Испании Педро Санчеса назначить отдельного представителя Европейского союза по Украине. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Санчес разозлил Каю Каллас...», — отмечается в публикации. По словам источника издания, Каллас считает, что она, как самый высокопоставленный дипломат ЕС, должна вести переговоры о завершении конфликта с представителями Москвы и Киева.

Ранее глава евродипломати заявила, что Евросоюз ищет, но не находит способы присоединиться к мирным переговорам по Украине.

    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь Украина может ударить по Москве». В США изучили, на что способен расхваленный Зеленским «Длинный Нептун»

    В России ответили на заявление Зеленского об умирающем Крыме

    У Зеленского заметили зависимость от медиасообщества

    Появились кадры удара российского дрона по авиабазе ВСУ

    Названа причина интереса администрации Трампа к Запорожской АЭС

    Франция и Италия затянули согласование сокращенного пакета помощи на снаряды для Украины

    На Украине мобилизовали зачитавшего рэп о ТЦК мужчину

    В Швеции начали готовить элитные войска для противостояния России

    В России предположили происхождение атаковавшего Энгельс БПЛА

    Возлюбленная Тимати снялась в полотенце на голое тело

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше