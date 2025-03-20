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13:04, 20 марта 2025Силовые структуры

Мужчину приговорили к 14 годам за передачу Украине данных о военных объектах России

В Запорожской области осудили мужчину за передачу данных о военных объектах РФ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Запорожской области осудили мужчину на 14 лет за передачу данных о военных объектах РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Подсудимый признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2022 года по сентябрь 2023 года мужчина работал на службу безопасности Украины (СБУ) и получил задание собрать информацию о Вооруженных силах России. В ходе личных встреч он передавал украинцам данные о местах дислокации, перемещении вооружений и личного состава в Бердянске.

Подсудимый восстановил связь со своим одноклассником, от которого узнал сведения о дислокации одного из подразделений, его перемещениях и вооружении. Всю информацию он передал куратору.

Суд приговорил 47-летнего мужчину к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала передававшую украинской разведке данные о военных аэродромах России.

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