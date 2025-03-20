Bloomberg: Инициативы Макрона по Украине ведут его к столкновению с Трампом

Инициативы президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию на Украине ставят его на путь столкновения с главой США Дональдом Трампом. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.

Отмечается, что за последние недели, пока глава Белого дома настаивает на скорейшем прекращении огня, Макрон принял глав военных ведомств более чем 30 стран.

По данным агентства, вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Макрон хочет собрать представителей 37 стран, которые готовы предоставить Киеву военную поддержку. При этом попытки французского лидера укрепить отношения с американской администрацией сталкиваются с серьезными препятствиями, подчеркивает Bloomberg.

20 января президент России Владимир Путин заявил, что главным в урегулировании конфликта на Украине является устранение его первопричин. Российский лидер также выразил уверенность, что окончание боевых действий приведет не к краткосрочной передышке, а к полноценному миру.