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10:03, 20 марта 2025Интернет и СМИ

Названо последствие инициатив Макрона по Украине

Bloomberg: Инициативы Макрона по Украине ведут его к столкновению с Трампом
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Инициативы президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию на Украине ставят его на путь столкновения с главой США Дональдом Трампом. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.

Отмечается, что за последние недели, пока глава Белого дома настаивает на скорейшем прекращении огня, Макрон принял глав военных ведомств более чем 30 стран.

По данным агентства, вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Макрон хочет собрать представителей 37 стран, которые готовы предоставить Киеву военную поддержку. При этом попытки французского лидера укрепить отношения с американской администрацией сталкиваются с серьезными препятствиями, подчеркивает Bloomberg.

20 января президент России Владимир Путин заявил, что главным в урегулировании конфликта на Украине является устранение его первопричин. Российский лидер также выразил уверенность, что окончание боевых действий приведет не к краткосрочной передышке, а к полноценному миру.

Вот это да!
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