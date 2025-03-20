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09:01, 20 марта 2025Наука и техника

Определен вред жевательной резинки

The Conversation: Жевательные резинки загрязняют окружающую среду
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Жевательная резинка оказалась скрытым источником пластикового загрязнения. Исследование, опубликованное в The Conversation, показывает, что большинство современных жвачек содержат синтетические полимеры, аналогичные тем, что используются в производстве автомобильных шин и пластиковых пакетов.

Производители жвачки редко раскрывают состав основы, указывая лишь расплывчатое «gum base». Однако химический анализ показал, что в нее входят такие компоненты, как стирол-бутадиен, полиэтилен и поливинилацетат. При этом в мире ежегодно производится около 2,4 миллиона тонн жевательной резинки, из которых более 730 тысяч тонн приходится именно на эти синтетические вещества.

Из-за своего состава жвачка не разлагается естественным путем, а со временем превращается в микропластик, который загрязняет почву и воду. Очистка улиц от прилипших кусочков обходится городам в миллионы долларов ежегодно, но даже такие меры не решают проблему.

Эксперты предлагают кардинальный подход к борьбе с загрязнениями: введение налога на синтетическую жвачку, а также разработку биоразлагаемых альтернатив. Кроме того, активисты призывают производителей указывать состав резинки на упаковке, чтобы потребители могли осознанно выбирать экологичные продукты.

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