Определен вред жевательной резинки

The Conversation: Жевательные резинки загрязняют окружающую среду

Жевательная резинка оказалась скрытым источником пластикового загрязнения. Исследование, опубликованное в The Conversation, показывает, что большинство современных жвачек содержат синтетические полимеры, аналогичные тем, что используются в производстве автомобильных шин и пластиковых пакетов.

Производители жвачки редко раскрывают состав основы, указывая лишь расплывчатое «gum base». Однако химический анализ показал, что в нее входят такие компоненты, как стирол-бутадиен, полиэтилен и поливинилацетат. При этом в мире ежегодно производится около 2,4 миллиона тонн жевательной резинки, из которых более 730 тысяч тонн приходится именно на эти синтетические вещества.

Из-за своего состава жвачка не разлагается естественным путем, а со временем превращается в микропластик, который загрязняет почву и воду. Очистка улиц от прилипших кусочков обходится городам в миллионы долларов ежегодно, но даже такие меры не решают проблему.

Эксперты предлагают кардинальный подход к борьбе с загрязнениями: введение налога на синтетическую жвачку, а также разработку биоразлагаемых альтернатив. Кроме того, активисты призывают производителей указывать состав резинки на упаковке, чтобы потребители могли осознанно выбирать экологичные продукты.