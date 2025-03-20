Пассажир самолета завернул боевые патроны в фольгу и попытался пронести их на борт

PYOK: Пассажир самолета в Нью-Джерси попытался пронести на борт пули и попался

Пассажир самолета в аэропорту Нью-Джерси попытался пронести на борт боевые патроны и попался при досмотре. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что мужчина завернул каждую из 16 пуль в фольгу, затем поместил их в коробку из фольги, которую положил в аналогичную упаковку. Он рассчитывал таким образом скрыть запрещенные предметы от рентген-аппарата. «Хорошая попытка, но мы его вычислили», — заключила представитель службы безопасности авиагавани Лиза Фарбштейн.

Ранее другой пассажир самолета спрятал живую черепаху в штанах и попался в аэропорту из-за слишком выраженной выпуклости в зоне паха. Этот инцидент тоже произошел в авиагавани Нью-Джерси.