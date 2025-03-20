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19:01, 20 марта 2025Путешествия

Пассажир самолета завернул боевые патроны в фольгу и попытался пронести их на борт

PYOK: Пассажир самолета в Нью-Джерси попытался пронести на борт пули и попался
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: paddleyourownkanoo.com

Пассажир самолета в аэропорту Нью-Джерси попытался пронести на борт боевые патроны и попался при досмотре. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что мужчина завернул каждую из 16 пуль в фольгу, затем поместил их в коробку из фольги, которую положил в аналогичную упаковку. Он рассчитывал таким образом скрыть запрещенные предметы от рентген-аппарата. «Хорошая попытка, но мы его вычислили», — заключила представитель службы безопасности авиагавани Лиза Фарбштейн.

Ранее другой пассажир самолета спрятал живую черепаху в штанах и попался в аэропорту из-за слишком выраженной выпуклости в зоне паха. Этот инцидент тоже произошел в авиагавани Нью-Джерси.

Вот это да!
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