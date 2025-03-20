В России высказались о возможной продолжительности переговоров с США

Депутат Чепа: Встреч России и США будет много

Переговоры России и США могут оказаться достаточно продолжительными и потребовать большого количества встреч, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он связал это с тем, что в рамках переговоров будет обсуждаться широкий круг вопросов.

«Думаю, таких встреч может быть много, потому что много и вопросов. Это ведь не только украинская тематика, но и двусторонние отношения. И чем больше таких тем мы будем обсуждать, чем глубже и представительнее будут такие встречи, тем лучше», — уверен политик.

Прекращение украинского конфликта, как он заметил, — только один из вопросов на повестке. По оценке депутата, основные принципы мирного договора могут быть сформулированы уже в течение одного-полутора месяцев.

«Реализация мирного договора — это уже другая история, потому что зависит не только от России. Кроме того, мы понимаем, что есть силы, которые не хотели бы урегулирования и будут всячески этому противодействовать. К сожалению, партия войны действительно существует», — заключил Чепа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии, где ранее проходили переговоры российской и американской делегаций.