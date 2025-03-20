Пилотов российского самолета попытались ослепить лазером в небе

Пилотов «России» попытались ослепить лазером в небе на рейсе в Архангельск

Пилотов авиакомпании «Россия» попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

По данным источника, инцидент произошел в среду, 19 марта, на рейсе из Санкт-Петербурга в Архангельск. В районе города Кудрово в Ленинградской области командир воздушного судна доложил об освещении лазером зеленого цвета кабины самолета.

Уточняется, что угрозы безопасности полета не было. Пилоты приняли решение следовать на аэродром назначения.

Похожая ситуация произошла с лайнером, летевшим из Мордовии в Нижегородскую область 10 марта. Незадолго до посадки пилот доложил о попытке освещения борта лазером зеленого цвета.