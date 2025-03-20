Появилось видео с уничтоженной украинской техникой и горящей избой в Курской области

Mash показал видео с украинской техникой и горящей избой в Курской области

Появилось видео с уничтоженной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и горящей избой в Курской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах, снятых в освобожденном селе Рубанщина, можно увидеть сгоревший БТР, находящийся в канаве бронетранспортер и инженерную машину разграждения.

Также вдалеке на холме заметна полыхающая изба.

Ранее военкор Александр Яремчук говорил, что в Курской области при разминировании обнаружены мины западного производства. Взрывные устройства часто замаскированы под неприметные свертки, например, их могут завернуть в ткань или любой другой материал.