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16:49, 20 марта 2025Россия

Появилось видео с уничтоженной украинской техникой и горящей избой в Курской области

Mash показал видео с украинской техникой и горящей избой в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео с уничтоженной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и горящей избой в Курской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах, снятых в освобожденном селе Рубанщина, можно увидеть сгоревший БТР, находящийся в канаве бронетранспортер и инженерную машину разграждения.

Также вдалеке на холме заметна полыхающая изба.

Ранее военкор Александр Яремчук говорил, что в Курской области при разминировании обнаружены мины западного производства. Взрывные устройства часто замаскированы под неприметные свертки, например, их могут завернуть в ткань или любой другой материал.

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