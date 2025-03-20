Россиян предупредили о рисках приватизации жилья

Риелтор Юргенева: Приватизация квартиры лишает права на улучшение жилусловий

Приватизировав квартиру, на получение квартиры от государства в рамках программы улучшения жилищных условий можно больше не рассчитывать. Какие риски несет данная процедура, «Российской газете» рассказала руководитель бутика элитной недвижимости Alpha Star Properties Елена Юргенева.

После приватизации квартира может пойти в учет при расчете общей площади обеспеченности жильем, что, скорее всего, лишит собственника права на участие в различных программах улучшения жилищных условий. Кроме того, задумавшись о приватизации жилья, нельзя забывать о налогах. После получения квартиры в собственность россиянам придется заплатить налог на имущество физических лиц. Его размер рассчитывается исходя из кадастровой стоимости квартиры и может оказаться довольно большим в зависимости от города, подчеркивает Юргенева.

Также с приватизацией объекта на владельца ложится ответственность за его содержание и ремонт, в том числе и капитальный. Проживающие в неприватизированных квартирах от необходимости платить за капремонт освобождены — за них платит муниципалитет. Также, если квартира приватизируется супругами, при разводе ее потребуется делить. Муниципальная квартира таких трудностей не влечет. Если же в приватизации участвует еще несколько человек, то обсуждать размер долей и порядок пользования площадью придется с каждым, отмечает риелтор.

Квартиры с отказниками при приватизации ранее назвали одними из самых проблематичных при продаже. Отказавшись от своей доли в пользу другого члена семьи, человек по закону сохраняет за собой право пожизненного проживания в такой квартире. Выселить его трудно даже через суд.