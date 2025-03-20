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03:55, 20 марта 2025Мир

Пушков рассказал о «странном впечатлении» от будущего канцлера ФРГ

Пушков заявил, что будущий канцлер ФРГ Мерц производит «странное впечатление»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц производит на фоне политики США «все более странное впечатление». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Мерца понесло. Будущий канцлер Германии совсем потерял берега», — отметил он. По слова сенатора, Мерц «договорился до того, что [президент России Владимир] Путин якобы "ведет войну против Европы"».

Пушков подчеркнул, что Мерц, как и парлментарии бундестага, аплодирующие канцлеру, очевидно, не имеют понятия, что такое настоящая война — «а не та, которую Мерц придумал».

13 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нашел в будущем канцлере ФРГ Мерце «родственную душу». Оба политика хорошо поладили из-за схожего прошлого и симпатии к немецкому художнику Ансельму Киферу.

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