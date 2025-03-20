Пушков рассказал о «странном впечатлении» от будущего канцлера ФРГ

Пушков заявил, что будущий канцлер ФРГ Мерц производит «странное впечатление»

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц производит на фоне политики США «все более странное впечатление». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Мерца понесло. Будущий канцлер Германии совсем потерял берега», — отметил он. По слова сенатора, Мерц «договорился до того, что [президент России Владимир] Путин якобы "ведет войну против Европы"».

Пушков подчеркнул, что Мерц, как и парлментарии бундестага, аплодирующие канцлеру, очевидно, не имеют понятия, что такое настоящая война — «а не та, которую Мерц придумал».

13 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нашел в будущем канцлере ФРГ Мерце «родственную душу». Оба политика хорошо поладили из-за схожего прошлого и симпатии к немецкому художнику Ансельму Киферу.