Макрон обсудит ситуацию на Украине с будущим канцлером Германии

Euractiv: Фридрих Мерц встретится с Макроном 18 марта для обсуждения Украины

Вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине во вторник, 18 марта. Встреча пройдет перед предстоящим саммитом Европейского совета, сообщает Euractiv.

Отмечается, что в Берлине Макрон также встретится с действующим канцлером Германии Олафом Шольцем для подготовки саммита в Брюсселе. Также одной из тем разговора станет обсуждение возможного прекращения огня на Украине.

Ранее Макрона осудил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо за заявления об отправке западных военных контингентов на Украину. Филиппо отметил, что французские солдаты «должны оставаться дома».

13 марта президент Франции заявил, что нашел в будущем канцлере ФРГ Мерце «родственную душу». Оба политика хорошо поладили из-за схожего прошлого и симпатии к немецкому художнику Ансельму Киферу.