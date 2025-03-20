«Роснефть» увеличила выручку за год

«Роснефть» показала рост выручки на 2,7 процента до 10,1 триллиона рублей

По итогам 2024 года выручка «Роснефти» достигла 10,1 триллиона рублей, увеличившись на 2,7 процента по сравнению с 2023 годом. Это стало возможным несмотря на рост налоговой нагрузки, повышение процентных ставок, опережающую инфляцию и усиление внешнего давления на российский нефтегазовый сектор, отметили в компании.

Для сравнения, показатели ведущих международных нефтегазовых компаний по итогам прошлого года демонстрировали снижение или стагнацию. Так, выручка Shell упала на 10,3 процента, Total — на 9,6 процента, Chevron — на 2 процента, а ExxonMobil показала рост всего на 1,3 процента.

Рост выручки «Роснефти» объясняется высокими объемами добычи и эффективной реализацией продукции на внешнем и внутреннем рынках. Компания продолжает удерживать лидирующие позиции в отрасли, демонстрируя устойчивую динамику даже в условиях сложной экономической обстановки.