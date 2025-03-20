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21:24, 20 марта 2025Экономика

«Роснефть» увеличила выручку за год

«Роснефть» показала рост выручки на 2,7 процента до 10,1 триллиона рублей
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (business@lenta-co.ru)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам 2024 года выручка «Роснефти» достигла 10,1 триллиона рублей, увеличившись на 2,7 процента по сравнению с 2023 годом. Это стало возможным несмотря на рост налоговой нагрузки, повышение процентных ставок, опережающую инфляцию и усиление внешнего давления на российский нефтегазовый сектор, отметили в компании.

Для сравнения, показатели ведущих международных нефтегазовых компаний по итогам прошлого года демонстрировали снижение или стагнацию. Так, выручка Shell упала на 10,3 процента, Total — на 9,6 процента, Chevron — на 2 процента, а ExxonMobil показала рост всего на 1,3 процента.

Рост выручки «Роснефти» объясняется высокими объемами добычи и эффективной реализацией продукции на внешнем и внутреннем рынках. Компания продолжает удерживать лидирующие позиции в отрасли, демонстрируя устойчивую динамику даже в условиях сложной экономической обстановки.

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