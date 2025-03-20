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06:12, 20 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасных косметических кремах

Химик Дорохов: Косметические крема могут быть опасны для здоровья
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Cat Us / Shutterstock / Fotodom

Просроченные косметические крема могут представлять большую опасность для здоровья, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Он объяснил это тем, что состав продукта меняется после истечения срока годности.

«В кремах содержатся различные активные ингредиенты, консерванты и стабилизаторы, обеспечивающие эффективность средства. Со временем эти компоненты начинают разлагаться, что приводит к потере эффективности и образованию новых, потенциально опасных соединений», — сказал химик.

Кроме того, по словам Дорохова, в таких продуктах активно размножаются грибки и бактерии, потому что консерванты уже не способны эффективно подавлять их рост. По этой причине, как предупредил эксперт, использование просроченных косметических средств может приводить к развитию дерматитов, экземы и других воспалительных заболеваний.

«Некоторые косметические средства содержат бензоилпероксид, который благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам эффективен против акне, способствует очищению пор и устранению пигментных пятен. Но со временем это вещество может разлагаться, образуя бензол — летучий органический компонент, признанный канцерогеном и способствующий развитию серьезных заболеваний, включая онкологические», — объяснил Дорохов.

Химик заключил, что в некоторых случаях, при истечении срока годности или недостаточной защите упаковки, косметические крема могут быть не просто опасными для здоровья, но даже угрожающими жизни.

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Ранее сообщалось, что в популярном аптечном креме от прыщей La Roche-Posay нашли превышение допустимой нормы опасного вещества — бензола. Сейчас косметическое средство срочно изымают из розничной продажи.

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