Россияне раскрыли главные страхи за жилье при отъезде

Главными страхами россиян при отъезде из дома стали включенная техника и потопы

Больше всего при кратковременном отъезде из дома россияне боятся затоплений и оставить включенной технику. Главными страхами при недолгом отсутствии в квартире поделились участники совместного исследования «Росгосстраха» и финансового маркетплейса «Сравни», пишет РБК.

Большинство участников опроса (67 процентов) признались, что переживают за свою квартиру, когда им приходится уехать из нее на пару дней. Другие 17 процентов начинают волноваться перед длительными поездками, а 10 процентов тревожатся даже при кратковременном отсутствии дома.

Сильнее всего россиян беспокоит невыключенная техника (58 процентов), возможные потопы (47 процентов) и проблемы с собственной сантехникой (44 процента). Еще 39 процентов респондентов переживают о взломе или краже и примерно такая же доля — о включенной стиральной или посудомоечной машине.

В связи с этим многим россиянам перед выходом из дома приходится проверять состояние всех бытовых приборов и коммуникаций. Каждый третий опрошенный признался, что ему приходилось идти обратно домой, чтобы проверить, все ли в порядке. А около 20 процентов респондентов фотографируют квартиру перед уходом для снижения тревожности.

Ранее россияне раскрыли главные страхи при покупке жилья. В топ поводов для беспокойства вошли аферисты и недобросовестные продавцы, проволочки с документами при заключении сделки и шумные соседи.