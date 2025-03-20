Россиянка рассказала подробности о нападении откусившей ей руку и копчик акулы

Россиянка Ольга Марцинко раскрыла подробности о том, как на нее напала акула

Жительница Подмосковья Ольга Марцинко вспомнила, как на нее напала акула на побережье Красного моря в Египте в 2010 году. Подробностями происшествия она поделилась с Aif.ru.

В ноябре 2010 года на россиянку напала акула, когда она купалась на пляже возле отеля в городе Шарм-эль-Шейх, и откусила ей руку, копчик и ягодицу. В той поездке Марцинко была вместе с 20-летней дочерью Еленой. В день нападения они были в воде вместе. По словам Марцинко, еще до отпуска она увидела страшный сон-предзнаменование: ей приснилось, что на плывет на спине в бассейне, и вдруг вода окрашивается красным. В отеле она спросила, есть ли в воде опасные рыбы, об акулах ей ничего не сказали. При этом женщина строго-настрого запретила дочери заплывать за буйки и не делала этого сама.

Марцинко рассказывает, что она просто плыла вперед и была еще далеко от буйков, когда ее «рука уперлась во что-то шершавое». Из-за показавшегося на поверхности плавника у женщины мелькнула мысль, что перед ней дельфин, и в это мгновение акула сомкнула челюсти на ее запястье. «Она вцепилась зубами в меня, дернула, как собака несколько раз, рука, конечно, оторвалась. В какой-то момент я ушла под воду», — вспоминает Марцинко. Увидев, что с матерью что-то произошло, Елена начала звать на помощь. Туристы сбежались на понтон и быстро поняли, что в воде акула, которая откусила женщине руку.

Марцинко знала, что ей нужно беречь силы, чтобы выжить. Она перестала кричать, перевернулась на спину, чтобы защитить живот, и стала плыть к берегу — у нее на ногах были ласты. Однако акула не намерена была бросать жертву, она подплыла под нее и попыталась затащить под понтон. «Она хватает меня за ягодицу и отрывает кусок мяса вместе с купальником. Потом она ушла, но начала наворачивать круги вокруг меня. [...] Она вновь ко мне подплывает и отрывает еще кусок», — рассказывает Марцинко. В этот момент женщина уже была возле понтона, и ее смог вытащить из воды спортсмен из Николаева по имени Дима. Среди собравшихся людей оказался врач, он наложил пострадавшей жгуты из женского купальника и завязок от шезлонга.

Марцинко успели довезти до больницы. Она потеряла много крови и даже пережила остановку сердца. Туроператор не компенсировал Марцинко ущерб. Она получила инвалидность, и вот уже 15 лет испытывает боль и не может долго находиться в сидячем положении.

Ранее в Австралии акула растерзала серфера на глазах отдыхающих. Мужчина катался на доске и вдруг начал кричать, а затем люди увидели в воде темное пятно. Спасти его не удалось.