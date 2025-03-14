Акула растерзала серфера на глазах у отдыхающих

В Австралии акула растерзала серфера на глазах у его девушки

В Австралии акула растерзала серфера на глазах отдыхающих. Об этом сообщает The Mirror.

11 марта 37-летний Стивен Джеффри Пейн приехал отдохнуть с партнершей на удаленный от населенных пунктов пляж Эсперанс в Западной Австралии. Он катался на доске, когда отдыхающие услышали душераздирающие крики и увидели в воде темное пятно. Десятки людей в панике стали выбегать из воды. Свидетели говорят, что акула растерзала мужчину всего за несколько минут. «Вода рядом с ним была темной, и вокруг кружил плавник акулы», — рассказала одна из свидетельниц.

Как стало известно позднее, в момент атаки группа людей запускала дрон над пляжем и нападение попало на видео. Полиция не обнаружила тела, но нашла доску для серфинга Пейна, на которой были следы укусов. Власти используют их, чтобы определить, какая именно акула напала на мужчину. Старший сержант полиции Эсперанса Крис Тейлор сообщил, что, вероятно, поисковую операцию вскоре закончат, потому что шансы найти останки Пейна критически малы. «Все произошло на глазах у его девушки, и это трагично», — добавил он.

Пляж остается закрытым, но других акул в прибрежных водах замечено не было.

Пейн и его подруга взяли шестимесячный отпуск, чтобы попутешествовать. Шла пятая неделя их путешествия, когда на Пейна напала хищница.

Ранее в Австралии другой серфер исчез после нападения акулы на популярном у туристов пляже. Хищница напала на него на глазах у 20 человек, стоящих на берегу, и утащила на глубину.