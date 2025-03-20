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10:55, 20 марта 2025Силовые структуры

Россиянка разбила губу полицейскому ради свободы мужа

В Северной Осетии осудили женщину, разбившую полицейскому губу ради мужа
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Северной Осетии суд вынес приговор женщине, разбившей губу полицейскому ради свободы мужа. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, супруги шли на работу, но их остановил участковый. Он попросил мужчину пройти в отделение полиции, так как его подозревают в магазинной краже. Россиянин попытался спрятаться в продуктовом магазине, но его догнали. Тогда на помощь пришла жена: она перегородила дорогу сотруднику МВД и попросила отпустить возлюбленного. Затем она ударила участкового телефоном по лицу.

Отмечается, что суд назначил ей условный срок.

Ранее стало известно, что в Москве задержали 49-летнего мужчину, который избил бывшую сожительницу и под угрозой расправы вымогал у нее два миллиона рублей.

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