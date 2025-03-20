Россиянка с розовыми таблетками в бензобаке попала на видео

МВД: На Кубани женщину задержали с 1,5 кг розовых таблеток в бензобаке машины

В Краснодарском крае полиция задержала женщину, которая перевозила в бензобаке автомобиля полтора килограмма розовых таблеток, оказавшихся психотропным веществом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в кубанском главке МВД и предоставили видео с задержанной.

На кадрах женщина в белой шубе говорит, что везла розовые таблетки, чтобы передать другому человеку. Полицейский изымает из бензобака пластиковые бутылки с запрещенным веществом.

По данным МВД, в Кореновске задержана 39-летняя местная жительница. Экспертиза показала, что она перевозила MDMA — полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) суд вынес приговор 21 человеку за распространение наркотиков.