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11:41, 20 марта 2025Силовые структуры

Вынесены приговоры 21 человеку за распространение наркотиков в ЛНР

В ЛНР суд вынес приговоры 21 человеку за распространение наркотиков
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) суд вынес приговор 21 человеку за распространение наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным канала, банда работала с 2022 года. Ее члены вербовали курьеров через интернет, и с их помощью делали тайники-закладки.

Следствие установило свыше 40 эпизодов, а во время обысков у осужденных изъяли семь килограммов запрещенных веществ. Сообщники получили сроки от 6,5 до 13 лет колонии строгого и общего режимов.

Ранее в Шереметьево таможенники пресекли контрабанду наркотиков из Турции.

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