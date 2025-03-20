Вынесены приговоры 21 человеку за распространение наркотиков в ЛНР

В ЛНР суд вынес приговоры 21 человеку за распространение наркотиков

В Луганской народной республике (ЛНР) суд вынес приговор 21 человеку за распространение наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным канала, банда работала с 2022 года. Ее члены вербовали курьеров через интернет, и с их помощью делали тайники-закладки.

Следствие установило свыше 40 эпизодов, а во время обысков у осужденных изъяли семь килограммов запрещенных веществ. Сообщники получили сроки от 6,5 до 13 лет колонии строгого и общего режимов.

Ранее в Шереметьево таможенники пресекли контрабанду наркотиков из Турции.