Российская студентка отправила интимное видео аферистам для проверки тела на взрывчатку

Мошенники убедили студентку из Владивостока отправить им интимное видео под предлогом проверки тела на отсутствие взрывных устройств. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, злоумышленники позвонили девушке вечером 12 марта и представились работниками поликлиники. Девушка назвала звонившим коды из СМС и паспортные данные, а спустя некоторое время из сообщения узнала о якобы взломе ее аккаунта на «Госуслугах».
Позвонив по указанному номеру, она попала в лжетехподдержку «Госуслуг», где оператор посоветовал перевести все имевшиеся у нее сбережения на «безопасный» счет. Девушка взяла 105 тысяч рублей и семейные драгоценности, за которые выручила 125 тысяч рублей, а затем перевела все деньги аферистам. Напоследок звонившие попросили студентку снять интимное видео, чтобы удостовериться, что на ее теле нет взрывчатки, и отправить им.
Только тогда девушка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Ранее сотрудники силовых структур задержали двоих мужчин из Барнаула, которые проходят подозреваемыми по делу отдавшего мошенникам сотни миллионов рублей школьника из Москвы.