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19:36, 20 марта 2025Силовые структуры

Задержаны подозреваемые по делу отдавшего мошенникам сотни миллионов рублей школьника

В Москве задержаны двое подозреваемых, забравших у школьника 200 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сотрудники силовых структур задержали двоих мужчин из Барнаула, которые проходят подозреваемыми по делу отдавшего мошенникам сотни миллионов рублей школьника из Москвы. Об этом стало известно Baza.

По данным издания, один из задержанных забрал чемодан с деньгами, а затем встретился с сообщником на съемной квартире. Там мужчины переложили деньги и избавились от чемодана. Второй злоумышленник встречался с другим курьером и занимался съемом столичной квартиры.

Подозреваемые были задержаны 15 марта и отправлены в СИЗО. Ранее они уже были судимы. Похищенные деньги пока не нашли.

В конце февраля 17-летний школьник из Москвы вскрыл несколько принадлежащих семье сейфов и передал находящиеся в них деньги мошенникам. Злоумышленники убедили подростка в том, что средства нужно срочно зафиксировать в налоговой инспекции, иначе полиция обвинит его семью в финансировании терроризма.

Уточнялось, что отец юноши является совладельцем подразделения сети салонов красоты «Toni & Guy».

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