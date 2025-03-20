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05:42, 20 марта 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша назвала путешествие по Мексике на машине пыткой

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и назвала путешествие по этой стране на машине пыткой. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Мексике ей и ее молодому человеку все время приходится сталкиваться с тревогой и бороться за личное пространство. Когда они спят ночью в машине, полицейские то и дело будят их, чтобы устроить допрос о цели их нахождения в стране.

«Мексика в режиме тревожного сна и бесконечного контроля. Путешествовать здесь без охраны, без камер, без огражденной парковки — это пытка», — объяснила она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, что преступников в Мексике боятся больше, чем полицию. По ее словам, авторитет стражей правопорядка в стране — ниже плинтуса.

Вот это да!
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