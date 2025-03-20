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00:55, 20 марта 2025Силовые структуры

Суд взыскал с экс-руководителей курской корпорации развития миллиарды рублей

Суд взыскал с экс-руководителей Корпорацию развития Курской области ₽4,1 млрд
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бывшие руководители Курской корпорации развития выплатят в пользу государства более 4,1 миллиарда рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Решение вынес Ленинский районный суд Курска. «Иск генпрокуратуры к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой, Юрия Бессонова и другим лицам, а также организациям о взыскании свыше 4,1 млрд рублей был удовлетворен», — говорится в сообщении.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что на территории региона действует «корпорация расхищения». Так он охарактеризовал деятельность Корпорации развития Курской области. В частности, он связал с деятельностью организации дефицит лекарств в регионе.

Хинштейн также обвинил местную корпорацию развития в саботаже его решения о моратории на застройку в лесопарковой зоне Железногорского района.

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