Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:08, 20 марта 2025Мир

Трамп и Зеленский обсудили положение ВСУ в Курской области

Белый дом: Трамп и Зеленский поднимали тему положения ВСУ в Курской области
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщается в совместном заявлении госсекретаря Марко Рубио и советника американского лидера по национальной безопасности Майка Уолтца, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

«Они [Трамп и Зеленский] рассмотрели ситуацию в Курской области и договорились о тесном обмене информацией между своими оборонными штабами по мере развития ситуации на поле боя», — отмечается в тексте заявления.

Также Рубио и Уолтц сообщили, что глава Белого дома детально проинформировал президента Украины о своем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и ключевых вопросах, осаждавшихся с ним в ходе беседы.

Ранее Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры заявил, что Российская армия завершает разгром ВСУ в Курской области. Он также подчеркнул, «украинские каратели и те, кто отдавал преступные приказы, должны быть установлены и наказаны», а их злодеяния в Курской области нужно тщательно расследовать.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор сообщил «о самой массированной за все время атаке» ВСУ

    В мощи британской армии усомнились

    В Москве увидели геноцид украинского народа в действиях Киева

    Разрушения после самой массированной атаки ВСУ на Саратовскую область сняли на видео

    После самой массированной атаки ВСУ на Саратовскую область загорелся аэродром

    ВС России уничтожили технику и живую силу ВСУ в белгородском приграничье

    Двух российских подростков осудили за диверсию

    Губернатор описал разрушения после самой массированной атаки ВСУ на Саратовскую область

    Житель Курской области рассказал о расклеенных пропагандистских листовках ВСУ

    Украинские энергетики высказались насчет идеи Трампа о передаче Запорожской АЭС США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше