Белый дом: Трамп и Зеленский поднимали тему положения ВСУ в Курской области

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщается в совместном заявлении госсекретаря Марко Рубио и советника американского лидера по национальной безопасности Майка Уолтца, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

«Они [Трамп и Зеленский] рассмотрели ситуацию в Курской области и договорились о тесном обмене информацией между своими оборонными штабами по мере развития ситуации на поле боя», — отмечается в тексте заявления.

Также Рубио и Уолтц сообщили, что глава Белого дома детально проинформировал президента Украины о своем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и ключевых вопросах, осаждавшихся с ним в ходе беседы.

Ранее Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры заявил, что Российская армия завершает разгром ВСУ в Курской области. Он также подчеркнул, «украинские каратели и те, кто отдавал преступные приказы, должны быть установлены и наказаны», а их злодеяния в Курской области нужно тщательно расследовать.