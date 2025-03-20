Трамп показал красную кнопку в Овальном кабинете и рассказал о ее функции

Трамп: красная кнопка в Овальном кабинете нужна для заказа диетической колы

Президент США Дональд Трамп заявил, что красная кнопка на столе в Овальном кабинете Белого дома нужна для заказа диетической колы. Об этом он рассказал журналистке Fox Лоре Ингрем.

Глава Белого дома, беседуя с журналисткой, подошел к своему столу, и нажал на красную кнопку. «Они говорят, если я нажму на нее, то наступит конец света», — сказал американский лидер в ответ на просьбу Ингрем показать ему «кнопку колы».

Трамп установил в Овальном кабинете кнопку для заказа диетической колы после инаугурации. Кнопка присутствовала во время предыдущей каденции Трампа, однако затем ее убрал сменивший его на посту экс-президент США Джо Байден. Также, по данным The Wall Street Journal, над камином появились серебряные фигурки орлов.